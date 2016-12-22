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Владелец «ВымпелКом» приготовился к продаже своих активов в Пакистане
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Владелец «ВымпелКом» приготовился к продаже своих активов в Пакистане
Бизнес, 13:39
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Владелец «ВымпелКом» приготовился к продаже своих активов в Пакистане

Компания Edotco, «дочка» крупнейшего мобильного оператора Малайзии Axiata Group, планирует выкупить 13 тыс. вышек сотовой связи, принадлежащих сейчас подразделению холдинга VEON, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, о заключении сделки может быть объявлено в ближайшие дни, а ее сумма может составить порядка $1 млрд.

Источник Bloomberg подчеркнул, что, благодаря покупке сети телекоммуникационных вышек, Edotco станет их крупнейшим в Южной Азии независимым оператором, а Axiata сможет ускорить экспансию на иностранных рынках.

В своем отчете по итогам второго квартала VEON сообщал о планах по продаже подконтрольной ему компании Deodar Limited, которой в Пакистане принадлежат 13 тыс. телекоммуникационных вышек, неназванному покупателю.

VEON - холдинг, в состав которого входят компании, контролирующие телекоммуникационные активы в странах СНГ, Италии и в ряде стран Азии и Африки, в том числе российский сотовый оператор «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»).

Теги: Пакистан , VEON
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