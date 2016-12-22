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«Система» подала кассационную жалобу на арест активов по иску «Роснефти»
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«Система» подала кассационную жалобу на арест активов по иску «Роснефти»
Бизнес, 14:12
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«Система» подала кассационную жалобу на арест активов по иску «Роснефти»

АФК «Система» подала в Арбитражный суд Башкирии кассационную жалобу на решение Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда об оставлении в силе ареста имущества компании по иску «Роснефти». Об этом сообщает ТАСС.

АФК «Система» намерена оспорить решение суда от 14 августа, оставившего в силе обеспечительные меры, установленные ранее Арбитражным судом Башкирии. Жалоба будет рассмотрена 4 сентября.

Под арест попали активы АФК «Система», стоимость которых, по версии «Роснефти», составляет 185 млрд руб., а по версии «Системы» — 250 млрд руб. В частности, 26 июня были арестованы принадлежащие «Системе» 31,76% МТС (доля эффективного участия компании Владимира Евтушенкова в операторе составляет 50,03%), а также 100% акций «Медси» и 90,47% БЭСК. 28 августа АФК «Система» объявила о техническом дефолте из-за невозможности выполнять обязательства на сумму 8,9 млрд руб. по причине наложенных судом обеспечительных мер. Предыдущий технический дефолт был объявлен «Системой» 17 июля по той же причине.

«Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая. Иск касается компенсации ущерба, нанесенного «Системой» во время реорганизации компании «Башнефть» в 2014 году. Сумму ущерба «Роснефть» изначально оценила в 106,6 млрд руб., а затем повысила ее до 170,6 млрд руб., объяснив это разницей курса. После трех месяцев разбирательства и 11 заседаний Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск «Роснефти», снизив заявленную истцом сумму, и постановил взыскать с «Системы» 136 млрд руб.


 

Теги: АФК «Система» , «Роснефть» , кассационная жалоба , арест активов
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