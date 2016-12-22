Роспотребнадзор предупредил об эпидемии лихорадки Денге в Индии

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение для российских граждан об ухудшении эпидемиологической ситуации в Индии по лихорадке Денге и Чикунгунья.

В сообщении со ссылкой на данные СМИ и официальных представителей системы здравоохранения Индии сказано, что к концу августа текущего года число заболевших этими вирусными заболеваниями превысило 31 тыс. человек, при этом 183 случая заболевания закончились летальным исходом.

«Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 тысяч заболевших и 117 летальных случаях), а также в столичном округе Дели, где более 3,7 тыс. человек заболевших и 57 погибших», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Благоприятная для распространения указанных вирусных заболеваний ситуация связана с погодными условиями. Лихорадка Денге и лихорадка Чикунгунья — вирусные заболевания, передающиеся укусами москитов и комаров.

Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

«Высокая температура воздуха, влажность, проливные дожди — все это способствует распространению комаров», — отмечает Роспотребнадхор.

Снизить риск заражения во время визита за рубеж можно используя репелленты, которые следует применять во время нахождения вне помещений. «Находясь на открытом пространстве, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Одежда может быть обработана дополнительно отпугивающими комаров препаратами», — рекомендует ведомство.

Помещения, в свою очередь, должны быть оборудованы «засетченными окнами и противокомариными пологами над кроватями».

Роспотребнадзор обращает внимание граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.