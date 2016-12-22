Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,11 58,54 EUR Нал. 71,19 70,48 USD Бирж. 58,78 +0,34 EUR Бирж. 70,79 +0,81 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 1972,33 -0,75% РТС 1056,74 -1,12% Brent 51,49 -1,08% DJIA 21808,40 -0,02% Nasdaq 6283,02 +0,28% FTSE 7315,43 -1,16%
Роспотребнадзор предупредил об эпидемии лихорадки Денге в Индии
Лента новостей
Богатейшие женщины России по версии Forbes. Фотогалерея 13:42, Фотогалерея  Владелец «ВымпелКом» приготовился к продаже своих активов в Пакистане 13:39, Бизнес Globaltrans в первом полугодии утроил прибыль и утвердил дивиденды 13:36, Бизнес Росгидромет не увидел связи между прогнозом и гибелью людей из-за урагана 13:34, Общество Цветная революция: как многодетная семья ищет рецепт правильного фастфуда 13:32, Свое дело Полицейские задержали сына актера по делу об убийстве в Парке Горького 13:32, Общество Жириновский назвал три главные ошибки Путина 13:25, Политика Алия Мустафина решила возобновить карьеру после рождения ребенка 13:17, Спорт Ведущими передачи на «Первом» вместо Малахова станут Меньшова и Галкин 13:13, Общество Синоптики пообещали москвичам коренной перелом в погоде 13:11, Общество В ЕС заявили о невозможности построить общую безопасность без России 13:09, Политика Минобороны отказалось считать учения «Запад» плацдармом для захвата Литвы 13:08, Политика Убивший 9 человек «тверской стрелок» отказался давать показания в суде 12:58, Общество МВД заявило о задержании двух подозреваемых в организации «групп смерти» 12:53, Общество СМИ сообщили о рождении третьего ребенка Ким Чен Ына 12:46, Политика «Яндекс» рассказал о расходах россиян перед учебным годом 12:39, Общество В Якутии скончался еще один шахтер рудника «Мир» 12:30, Общество Сооснователь «Делимобиля» покинет пост гендиректора 12:22, Бизнес В Cети появилось видео с «умывающимся» зеленкой «хабаровским таксистом» 12:20, Общество Экс-ректор РГГУ рассказал об «имущественных» претензиях Минобрнауки 12:14, Общество Forbes назвал 25 самых богатых женщин России 12:10, Общество Роскомнадзор объяснил порядок исполнения запрета на анонимайзеры и VPN 12:04, Политика СМИ сообщили о покупке сетью «Дочки-сыночки» интернет-магазина Esky.ru 11:51, Бизнес «Барселона» купит двух футболистов до конца августа 11:42, Спорт Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 11:40, РБК и Билайн «Мостотрест» в первом полугодии увеличил прибыль в 4,7 раза 11:35, Бизнес
Роспотребнадзор предупредил об эпидемии лихорадки Денге в Индии
Общество, 13:47
0
Роспотребнадзор предупредил об эпидемии лихорадки Денге в Индии

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение для российских граждан об ухудшении эпидемиологической ситуации в Индии по лихорадке Денге и Чикунгунья.

В сообщении со ссылкой на данные СМИ и официальных представителей системы здравоохранения Индии сказано, что к концу августа текущего года число заболевших этими вирусными заболеваниями превысило 31 тыс. человек, при этом 183 случая заболевания закончились летальным исходом.

«Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 тысяч заболевших и 117 летальных случаях), а также в столичном округе Дели, где более 3,7 тыс. человек заболевших и 57 погибших», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Благоприятная для распространения указанных вирусных заболеваний ситуация связана с погодными условиями. Лихорадка Денге и лихорадка Чикунгунья — вирусные заболевания, передающиеся укусами москитов и комаров.

Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

«Высокая температура воздуха, влажность, проливные дожди — все это способствует распространению комаров», — отмечает Роспотребнадхор.

Снизить риск заражения во время визита за рубеж можно используя репелленты, которые следует применять во время нахождения вне помещений. «Находясь на открытом пространстве, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Одежда может быть обработана дополнительно отпугивающими комаров препаратами», — рекомендует ведомство.

Помещения, в свою очередь, должны быть оборудованы «засетченными окнами и противокомариными пологами над кроватями».

Роспотребнадзор обращает внимание граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Теги: Роспотребнадзор , Индия , Туризм , лихорадка Денге , лихорадка Чикунгунья
Главное
Полицейские задержали сына актера по делу об убийстве в Парке Горького Общество
Главное
Полицейские задержали сына актера по делу об убийстве в Парке Горького Общество
Экс-ректор РГГУ рассказал об «имущественных» претензиях Минобрнауки Общество
«РИА Новости» сообщили об уходе на пенсию организатора ареста Улюкаева Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку