Убивший 9 человек «тверской стрелок» отказался давать показания в суде

Москвич Сергей Егоров, которого обвиняют в убийстве девяти человек в садовом товариществе около поселка Редкино в Тверской области, отказался от дачи показаний в суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской областной суд, где 29 августа прошли слушания по этому делу.

Отказавшись от дачи показаний, обвиняемый сослался на ст. 51 Конституции России: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

Свою вину Егоров признал.

В ночь на 4 июня в садовом товариществе «50 лет Октября» в районе поселка городского типа Редкино Тверской области Сергей Егоров застрелил из охотничьего ружья девять человек. По данным следствия, ЧП произошло во время застолья, на котором присутствовал Егоров. Между участниками застолья возникла ссора, после чего 45-летний москвич взял из дома ружье. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин в доме и на улице, тело еще одной женщины было в багажнике автомобиля. Полицию вызвала одна из участниц застолья, которой удалось спастись.

Прибывшие на место ЧП силовики задержали подозреваемого.

По результатам проведенной психиатрической экспертизы Егорова признали вменяемым. По словам Андрея Мишонова, адвоката выжившей девушки, которую признали потерпевшей, обвиняемому может «грозить до пожизненного заключения».