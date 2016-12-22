Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,11 58,54 EUR Нал. 71,19 70,48 USD Бирж. 58,78 +0,34 EUR Бирж. 70,79 +0,81 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 1972,32 -0,75% РТС 1056,73 -1,12% Brent 51,49 -1,08% DJIA 21808,40 -0,02% Nasdaq 6283,02 +0,28% FTSE 7315,43 -1,16%
Убивший 9 человек «тверской стрелок» отказался давать показания в суде
Лента новостей
Богатейшие женщины России по версии Forbes. Фотогалерея 13:42, Фотогалерея  Владелец «ВымпелКом» приготовился к продаже своих активов в Пакистане 13:39, Бизнес Globaltrans в первом полугодии утроил прибыль и утвердил дивиденды 13:36, Бизнес Росгидромет не увидел связи между прогнозом и гибелью людей из-за урагана 13:34, Общество Цветная революция: как многодетная семья ищет рецепт правильного фастфуда 13:32, Свое дело Полицейские задержали сына актера по делу об убийстве в Парке Горького 13:32, Общество Жириновский назвал три главные ошибки Путина 13:25, Политика Алия Мустафина решила возобновить карьеру после рождения ребенка 13:17, Спорт Ведущими передачи на «Первом» вместо Малахова станут Меньшова и Галкин 13:13, Общество Синоптики пообещали москвичам коренной перелом в погоде 13:11, Общество В ЕС заявили о невозможности построить общую безопасность без России 13:09, Политика Минобороны отказалось считать учения «Запад» плацдармом для захвата Литвы 13:08, Политика Убивший 9 человек «тверской стрелок» отказался давать показания в суде 12:58, Общество МВД заявило о задержании двух подозреваемых в организации «групп смерти» 12:53, Общество СМИ сообщили о рождении третьего ребенка Ким Чен Ына 12:46, Политика «Яндекс» рассказал о расходах россиян перед учебным годом 12:39, Общество В Якутии скончался еще один шахтер рудника «Мир» 12:30, Общество Сооснователь «Делимобиля» покинет пост гендиректора 12:22, Бизнес В Cети появилось видео с «умывающимся» зеленкой «хабаровским таксистом» 12:20, Общество Экс-ректор РГГУ рассказал об «имущественных» претензиях Минобрнауки 12:14, Общество Forbes назвал 25 самых богатых женщин России 12:10, Общество Роскомнадзор объяснил порядок исполнения запрета на анонимайзеры и VPN 12:04, Политика СМИ сообщили о покупке сетью «Дочки-сыночки» интернет-магазина Esky.ru 11:51, Бизнес «Барселона» купит двух футболистов до конца августа 11:42, Спорт Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 11:40, РБК и Билайн «Мостотрест» в первом полугодии увеличил прибыль в 4,7 раза 11:35, Бизнес
Убивший 9 человек «тверской стрелок» отказался давать показания в суде
Общество, 12:58
0
Убивший 9 человек «тверской стрелок» отказался давать показания в суде

Москвич Сергей Егоров, которого обвиняют в убийстве девяти человек в садовом товариществе около поселка Редкино в Тверской области, отказался от дачи показаний в суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской областной суд, где 29 августа прошли слушания по этому делу.

Отказавшись от дачи показаний, обвиняемый сослался на ст. 51 Конституции России: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

Свою вину Егоров признал.

В ночь на 4 июня в садовом товариществе «50 лет Октября» в районе поселка городского типа Редкино Тверской области Сергей Егоров застрелил из охотничьего ружья девять человек. По данным следствия, ЧП произошло во время застолья, на котором присутствовал Егоров. Между участниками застолья возникла ссора, после чего 45-летний москвич взял из дома ружье. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин в доме и на улице, тело еще одной женщины было в багажнике автомобиля. Полицию вызвала одна из участниц застолья, которой удалось спастись.

Прибывшие на место ЧП силовики задержали подозреваемого.

По результатам проведенной психиатрической экспертизы Егорова признали вменяемым. По словам Андрея Мишонова, адвоката выжившей девушки, которую признали потерпевшей, обвиняемому может «грозить до пожизненного заключения».

Теги: показания , массовое убийство , Тверская область , дача , Сергей Егоров
Главное
Полицейские задержали сына актера по делу об убийстве в Парке Горького Общество
Материалы по теме
Убившего девять человек в Тверской области признали вменяемым Общество
Полиция сообщила подробности убийства девяти человек под Тверью Общество
Число жертв стрельбы в Тверской области увеличилось до девяти человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку