Организатор митинга «За Москву» подал в суд на власти столицы

В Тверской районный суд поступил иск (есть у РБК) от организаторов акции «За Москву», посвященной реновации, градостроительной политике мэрии и муниципальным выборам в столице, к правительству Москвы. Об этом РБК сообщил истец, один из заявителей марша-митинга, сопредседатель партии ПАРНАС Михаил Шнейдер.

«Мы попросили привлечь к административной ответственности департамент безопасности мэрии Москвы. Они нарушили сроки предоставления ответа и привели те мотивы, которые не соответствуют федеральному закону: по этим основаниям нельзя не согласовать массовое мероприятие», — сказал Шнейдер. Он отметил, что ответ из мэрии поступил на четвертый день после подачи заявки, а по закону на него отводится три дня.

Шнейдер отметил, что марш-митинг «За Москву» не согласовали из-за памятных мероприятий, посвященных жертвам терроризма, а также из-за того, что он будет мешать движению транспорта и проходу людей. По его словам, ЕСПЧ ранее принимал судебные решения, указывающие на незаконность такого обоснования для отказа в согласовании мероприятий. Кроме того, отметил он, на акции 3 сентября организаторы намеревались провести минуту молчания в память о жертвах теракта в Беслане.

В суде РБК подтвердили регистрицию иска Шнейдера к правительству Москвы. «Зарегистрирован сегодня», — сообщила РБК пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Ранее организаторы акции сообщили РБК, что готовы перенести марш-митинг на 2 сентября. В пятницу, 25 августа, мэрия сообщила, что получила письмо, однако официального ответа к 29 августа так и не поступило, сказал Шнейдер.

Как сообщил РБК руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, мэрия отказала в согласовании митинга «За Москву» 2 сентября из-за того, что организаторы нарушили сроки подачи уведомления.

«Не согласовали, потому что уведомление подали с опозданием. Мы не имели возможность согласовывать. Это нарушение закона», — сказал Черников. В свою очередь, Шнейдер сообщил РБК, что организаторы не подавали повторное уведомление. «Начался процесс согласования, мы просто написали, что готовы перенести акцию на 2 сентября, хотя нам и не нравятся аргументы мэрии», — сказал он.

​​21 августа стало известно о том, что в мэрию поступила заявка на проведение 3 сентября марша от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. После марша планировался митинг на проспекте Сахарова. Организаторами выступили ПАРНАС, «Открытая Россия», партия «5 декабря», политик Дмитрий Гудков. «Участники акции выразят свое отношение к градостроительной политике Москвы — это и экология, и бюджетно-финансовая сфера, и реновация», — рассказывал Шнейдер.



3 сентября в городах России проходят траурные акции, панихиды, церемонии возложения цветов и венков. 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе № 1 Беслана. Боевики три дня удерживали более 1 тыс. человек в заминированном спортзале школы. Они требовали от властей признания независимости Чечни и вывести из республики федеральные войска. На третий день в школе прогремели взрывы и произошло частичное обрушение здания. Силовики начали штурмовать здание. В результате теракта погибли 333 человека.