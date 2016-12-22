В ЕС заявили о невозможности построить общую безопасность без России

Безопасность в Европе на будущее столетие нельзя представить без России, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на конференции послов стран-членов ЕС в Брюсселе. Евросоюз должен вести «соответствующий диалог» с Россией, не отступая при этом от европейских ценностей и принципов, передает итальянское агентство ANSA.

«Я бы хотел подумать об улучшении отношений с Россией, это зависит и от России, и от нас. Но европейская безопасность на будущее столетие невозможна без России», — приводит его слова агентство.

Юнкер в начале августа, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, заявил, что Европа будет защищать свои экономические интересы. Опасения ЕС связаны с тем, что от ограничений, которые могут быть наложены на энергетические проекты в Европе с российским участием, могут пострадать европейские компании.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказывал, что Европа лоббировала свои интересы в США во время подготовки этого закона. В частности, увеличение допустимой доли российского участия в совместных проектах с 10 до 33% является, по словам дипломата, результатом такого лоббирования.