Росгидромет не увидел связи между прогнозом и гибелью людей из-за урагана

Прогноз погоды перед ураганом 29 мая в Москве не повлиял на гибель людей, заявил в разговоре с РБК заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков.

Как сказал Шумаков, прогноз «был верным в пределах допустимой погрешности» и «не повлиял на гибель людей». «Там, где погибли люди, ветер был в прогнозных значениях», — пояснил РБК Шумаков.

В пресс-релизе Росгидромета, который есть у РБК, утверждается, что «данные прогнозов накануне трагических событий в Москве были корректны». В сообщении подчеркивается, что «информация, прозвучавшая в СМИ со ссылкой на генпрокурора», вызывает «удивление». «На территории всего города Москвы прогноз оправдался, предупреждения были заблаговременно направлены во все органы власти, в том числе в ГУ ЧС по Москве», — отметили в Росгидромете.

Ранее сообщалось, что Росгидромет не согласился с обвинениями Генпрокуратуры в неточном прогнозе погоды перед ураганом 29 мая, в результате которого погибли люди. Игорь Шумаков отметил в беседе с РБК, что его ведомство подготовит расширенный ответ надзорному органу. Как сообщал «Коммерсантъ», представитель Генпрокуратуры Александр Куренной обвинил Минприроды в неточных прогнозах стихийных бедствий и в ненадлежащей работе системы наблюдения.

В конце мая МЧС обвинило Росгидрометцентр в том, что поступивший в ведомство прогноз не подпадал под предупреждение о стихийном бедствии и был получен лишь в день стихийного бедствия, в связи с чем само ведомство об урагане не предупреждало. Синоптики, в свою очередь, настаивали, что их прогноз был корректным. В Роскомнадзоре обвинения МЧС назвали «огульными». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила в начале июня «разобраться» с неточными прогнозами Росгидромета. МЧС предложило ввести материальную ответственность за неточные прогнозы. В Кремле поиск виновных в жертвах назвали «неуместным».

Ураган прошел по Москве и Подмосковью в понедельник, 29 мая, порывы ветра местами достигали 22 м/с. От удара стихии погибли 16 человек, в том числе 11 в столице. В мэрии Москвы сообщали, что пострадали 170 человек. Непогода повредила кровли 243 домов и около 2 тыс. автомобилей. Повреждения получили также 135 опор уличного освещения в Москве.



