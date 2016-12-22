В Якутии скончался еще один шахтер рудника «Мир»

В день траура по жертвам аварии, приведшей к затоплению рудника «Мир», стало известно о том, что в Якутии скончался еще один из работавших на руднике шахтеров. Как сообщает телеканал «НВК-Саха», в больнице от полученных при обрушении породы в конце июля травм умер шахтер Николай Алексеев.

«С прискорбием сообщаем, что машинист горного самосвала Николай Алексеев, доставленный 29 июля санрейсом в республиканскую больницу — Центр экстренной медицины Якутска с диагнозом травмы шейного отдела позвоночника, скончался. После проведенной операции Николай в течение четырех недель находился в реанимации. 28 августа, несмотря на все усилия врачей, он скончался», — говорится в сообщении пресс-службы компании АЛРОСА, которой принадлежит рудник «Мир».

Вторник, 29 августа, объявлен в Якутии днем траура по жертвам аварии на руднике «Мир», произошедшей 4 августа 2017 года. Тогда подземные выработки, в которых находился 151 шахтер, были затоплены водой из соседнего карьера. В результате спасательной операции удалось спасти 143 человека, но восьмерых горняков обнаружить не удалось.

26 августа было объявлено о вынужденном прекращении поисково-спасательной операции в связи высокой угрозой для жизни спасателей.