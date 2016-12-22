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В Cети появилось видео с «умывающимся» зеленкой «хабаровским таксистом»
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В Cети появилось видео с «умывающимся» зеленкой «хабаровским таксистом»
Общество, 12:20
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В Cети появилось видео с «умывающимся» зеленкой «хабаровским таксистом»

В интернете опубликовано видео, на котором мужчина, который похож на «умывшего» зеленкой девушек таксиста из Хабаровска, сам «умывается» зеленкой. Об этом сообщает дальневосточное новостное агентство «Дельта» со ссылкой на хабаровский паблик criminal_khb.

Видео: ИА Дейта

На видеозаписи слышно, как предполагаемый таксист говорит мужчине, который не присутствует в кадре: «Налей, а потом отойди». После ему в руки наливают зеленку, и он «умывается» ей.

«Дельта» со ссылкой на УМВД России по Хабаровскому краю сообщает, что таксист накануне сам явился в полицию для дачи разъяснений. Он рассказал, что не заставлял «умываться» зеленкой пассажиров, а лишь предложил им эту опцию как альтернативный способ оплаты проезда. Он отметил, что не применял к ним физической силы и «психологического воздействия».

По словам главы пресс-службы хабаровского управления МВД Кирилла Блинова, в полиции таксист заявил, что ему поступил заказ довезти трех людей — двух девушек и мужчину — из населенного пункта Гаровка до Вяземского, расстояние между которыми — 129 км. Поездка стоит в районе 2100 руб., цену водитель назвал сразу. Пассажиры на нее согласились. По словам водителя, у пассажиров не было наличных денег, но была банковская карта.

Приехав в пункт назначения, мужчина-пассажир ушел снимать деньги с карты, на которой нужной суммы не оказалась. Молодой человек отправился искать деньги, а девушки по собственному желанию остались в машине. Когда стало ясно, что их спутник не вернется, таксист предложил пассажиркам самим занять денег у знакомых в Вяземском. Он провез их по нескольким адресам, но денег им не дали.

Таксист решил отвезти их обратно в Хабаровск, раз они не могут заплатить. По дороге он предложил пассажирам обмазаться зеленкой. По его словам, две девушки и молодой человек согласились, после чего «умылись» зеленкой.

Кто снимал этот процесс на видео и выложил ролик в Сеть, таксист объяснить не смог.

После публикации в интернете видео, на котором пассажиров такси «умывают» зеленкой, полиция в Хабаровске начала проверку. Девушки, которых «умыли», в полицию не обращались.

Позже выяснилось, что водитель работал в сервисе заказа такси «Максим» в Хабаровске. В пресс-службе этого такси заявили РБК, что считают «недопустимым» поведение своего таксиста, отметив, что после проверки будет решаться, можно ли продолжать сотрудничество с этим водителем.

На видео, где девушек «умывают», видно, что мужчина открывает бутылку с зеленкой и заставляет девушку измазаться ею. Другая девушка стоит рядом с уже облитым зеленкой лицом. Снимающий видео заявляет, что девушки ехали в находящийся под Хабаровском город Вяземский, но не смогли оплатить проезд. «Будете в YouTubе сегодня», — заключил участник видео.

Теги: Хабаровск , таксист , зеленка
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