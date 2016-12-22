Сооснователь «Делимобиля» покинет пост гендиректора

Генеральный директор и один из основателей каршерингового сервиса «Делимобиль» Алексей Градов покинет свой пост. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Делимобиля».

«Новым генеральным директором станет Леонид Сысоев, коммерческий директор лизинговой компании «АЛД Автомотив», — рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что Градов останется акционером «Делимобиля», где согласно ЕГРЮЛ ему принадлежит 11%, уточняет RNS.

Владельцем «Делимобиля» является компания «Каршеринг Руссия». Сервис по аренде машин «Делимобиль» компания запустила в 2015 году. В настоящее время «Каршеринг Руссия» насчитывает 1,5 тыс. автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, отмечается на сайте «Делимобиля».

В начале января итальянский бизнесмен Винченцо Трани, основавший в России инвестиционную компанию Concern General Invest, стал крупнейшим владельцем «Делимобиля», сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к «Каршеринг Руссия».

По словам собеседника газеты, продвигать услугу Трани помогают московские власти, которые в 2015 году снизили для каршеринга стоимость трехлетней парковочной лицензии до 60 тыс. руб.

Издание также отмечало, что, по оценке одного из инвестиционных банков, стоимость бизнеса «Делимобиля» составляет $100 млн.