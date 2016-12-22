«Связной» возглавит бывший топ-менеджер «Евросети»

Бывший финансовый директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн с 1 сентября 2017 года возглавит розничную сеть — группу компаний «Связной». Об этом говорится в пресс-релизе «Связного», который поступил в РБК.

До «Евросети» Мильштейн занимал руководящие посты в различных подразделениях X5 Retail Group. Он имеет «огромный опыт в розничной торговле, в том числе в сегменте электроники», уточняется в сообщении пресс-службы. Бывший топ-менеджер «Евросети» проработал на должности финансового директора этой компании восемь лет.

Назначение Мильштейна гендиректором «Связного» — укрепление сильнейшей команды на рынке, приводит пресс-служба компании слова Олега Малиса, контролирующего акционера «Связного», который владеет группой Solvers. Он отметил знания и опыт нового руководителя группы компаний, которые позволят ей укрепить лидерство на рынке и увеличить эффективность работы.

С начала 2016 года генеральным директором «Связного» был Евгений Давыдович. Он уходит из компании и займет должность председателя правления Бинбанка.

О назначении Давыдовича после согласования его кандидатуры с Центробанком стало известно 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба Бинбанка.

Давыдович с 2010 года развивал проект банка «Связной» с самого начала. До 2013 года он был зампредом, а с ноября того же года — председателем правления банка. В ноябре 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Связной». В январе 2016 года Давыдович возглавил «Связной».

В конце марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писала о возможном объединении «Евросети» со своим конкурентом, «Связным». По данным газеты, это обсуждали акционеры «МегаФона» и «Связного». Объединение может стать следующим шагом после сделки по разделению «Евросети» между ее акционерами — «ВымпелКомом» и «МегаФоном».



«ВымпелКом», которому принадлежит 50% «Евросети», сообщил 12 июля о передаче этого пакета акций «МегаФону» (владеет 50% ретейлера). «МегаФон», в свою очередь, получит бренд «Евросеть» и 1,25 млрд руб. от «ВымпелКома». «ВымпелКом» — половину из 4 тыс. салонов «Евросети». Их компания хочет перевести под собственный бренд.

Глава VEON (владеет 100% акций «ВымпелКома») Жан Ив Шарлье заявил о планах завершить интеграцию новых салонов в сеть к середине 2018 года.