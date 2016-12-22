«Мостотрест» в первом полугодии увеличил прибыль в 4,7 раза

За первое полугодие чистая прибыль холдинга «Мостотрест» выросла с 476 млн до 2,2 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 24%, с 67,9 млрд до 84,2 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста объемов строительства, говорится в сообщении компании.

По словам гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова, слова которого приводятся в сообщении компании, также за первое полугодие существенно снизились финансовые расходы холдинга благодаря значительному уменьшению процентных ставок по банковским кредитам. «Расходы на услуги сторонних организаций по предоставлению персонала и оборудования существенно выросли, но в остальном нам удалось эффективно работать с нашими постоянными издержками», — сообщил он.

В один из крупнейших российских холдингов в области строительства и реконструкции мостов и путепроводов входят 15 филиалов, пять дочерних и зависимых компаний: «Трансстроймеханизация», «Мостострой-11», СП Russian Highway Operations B.V., «Мостотрест-Сервис» и компании Plexy. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 94,2% холдинга принадлежит «ТФК-Финанс» (структура НПФ «Благосостояние»).