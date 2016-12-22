Волгоградский губернатор доложил Путину о признании поджигателя

Задержанный по подозрению в организации поджогов в Волгоградской области, которые привели к пожарам, признал свою вину. Об этом на совещании у президента Владимира Путина заявил губернатор региона Андрей Бочаров, передает «РИА Новости».

«В ходе оперативно-следственных действий выявлены люди, которые намеренно занимались поджогом», — отметил он. По словам Бочарова, одного из них задержали, а второй находится в бегах. «Я думаю, что в ближайшее время он будет задержан», — сказал он.

В разговоре с Путиным губернатор также пообещал выяснить мотивы поджигателей.

В то же время на сайте следственного управления СКР по Волгоградской области 28 августа сообщалось о задержании двух человек, подозреваемых в поджогах. Ими оказались двое подростков 15 и 17 лет. По информации СК, они «ради забавы подожгли девять участков лесополосы, расположенной по улице Землячки Дзержинского района». Огонь не успел распространиться, поскольку возгорание вовремя заметили и потушили.

В сообщении отмечается, что пожар уничтожил лесные и иные насаждения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений путем поджога).

По информации МЧС, в Волгоградской области пожар повредил 155 строений, из которых 25 жилых домов сгорели, есть пострадавшие. В настоящее время в регионе действует режим ЧС.

Ранее, 26 августа, Владимир Путин поручил установить причины возникновения пожаров в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону. В МЧС заявляли, что рассматривают поджог в Волгоградской области как одну из версий пожаров.