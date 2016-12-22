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СК сообщил о задержании владелицы сгоревшего в Красноярске пансионата
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СК сообщил о задержании владелицы сгоревшего в Красноярске пансионата
Общество, 08:57
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СК сообщил о задержании владелицы сгоревшего в Красноярске пансионата

Задержана владелица частного дома престарелых в Красноярске, где от пожара накануне погибли три человека, об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

«В настоящее время назначены экспертизы, проведен допрос руководства и персонала, по месту жительства 47-летней владелицы пансионата проведен обыск и изъята представляющая интерес для следствия документация, сама она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте задержанной», — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, 28 августа примерно в 11:30 (8:30 мск) произошло возгорание частного пансионата для престарелых по улице Авиационной в Красноярске. Из горящего дома были эвакуированы 34 человека, три человека погибли, один пострадал.

Возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата, после чего огонь перекинулся на террасу пансионата и верхний этаж здания, заключили в СК.

О пожаре в частном доме престарелых «Жемчужина» в Красноярске стало известно утром 29 августа. Площадь возгорания составила порядка 200 кв. м, здание оказалось окутано плотным дымом.

Примерно через час пожар был потушен. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: СК , пожар , Красноярск , дом престарелых
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