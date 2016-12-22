Москва пообещала «зеркально» ответить США при осложнении работы дипмиссий

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва даст «зеркальный» ответ и усложнит выдачу виз для граждан США в том случае, если американские власти осложнят работу российских посольств и консульств в США, передает «РИА Новости».

Россия «не будет делать ничего, что осложняет жизнь соотечественникам в США», но «если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольств и консульств в США, вот тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост, и будет стоять очень остро», — подчеркнул Рябков. Вместе с тем он отметил, что было бы «контрпродуктивно» действовать против политики США путем «зеркальных» мер.

Посольство США в России 21 августа заявило о приостановке выдачи виз для россиян до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах. В посольстве пояснили, что такие меры были приняты из-за сокращения числа сотрудников дипмиссии, которое произошло по решению российского МИДа.

В ответ в российском внешнеполитическом ведомстве призвали США «не наводить тень на плетень» из-за ситуации с приостановкой виз. По мнению МИДа, таким образом в США намерены «вызвать недовольство» российских граждан, которые возникли «якобы из-за сокращения» штата американских диппредставительств.