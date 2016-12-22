В Красноярском крае начальника колонии задержали за взятку в 5 млн руб.

Начальника колонии-поселения ФКУ КП-26 ГУФСИН России по Красноярскому краю задержали по подозрению в получении взятки в размере 5 млн руб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.
По версии следствия, в начале июня текущего года подозреваемый предложил одному из заключенных, который отбывал наказание за мошенничество, помочь подготовить положительную характеристику для условно-досрочного освобождения. За свои услуги начальник колонии потребовал 8 млн руб.
Супруга заключенного 24 августа текущего года передала подозреваемому через посредника 5 млн руб. Во время передачи взятки посредника задержали сотрудники УФСБ. После этого посредник привез деньги домой к начальнику колонии, где оба подозреваемых были задержаны.
В отношении начальника колонии СКР по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее экс-начальнику ГУФСИН по Ростовской области Сергею Смирнов предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Смирнова задержали по подозрению в совершении должностного преступления в июле текущего года. Кроме того, Смирнов был уволен со своего поста в начале июля текущего года указом президента Владимира Путина.
По версии следствия, Смирнов был причастен к делу своего заместителя Сергея Ральникова. В мае текущего года в отношении Ральникова возбудили уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Ральников с июля 2016 года по апрель 2017 года частями получал от замдиректора одной из коммерческих организаций взятку в размере не менее 2 млн руб. Полная сумма взятки составляла 2,6 млн руб. Ральников потребовал такую взятку за беспрепятственный прием товаров коммерческих организаций. Позднее Ральникова заключили под стражу.