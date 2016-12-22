В результате поджога жилого дома под Томском погибли три человека

Три человека погибли в результате пожара в трехэтажном жилом доме в городе Колпашево в Томской области. Об этом информагентству FlashSiberia сообщил представитель экстренных служб региона.
Сообщение о возгорании поступило в 21.16 по местному времени (17.16 мск). В результате погибли трое двое мужчин и женщина, еще одна женщина доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Всего было эвакуировано 60 человек», — заявил собеседник агентства. По предварительным данным, пожар в жилом здании возник в результате поджога.
В конце апреля Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели трех человек, включая двух детей, на пожаре в селе Орехово в Томской области.По версии следствия, возгорание произошло в 20:15 по местному времени (16:15 мск) в двухэтажном жилом доме. Во время тушения пожара работники МЧС нашли в здании тело мужчины 1983 года рождения и тела его двух малолетних детей 2005 и 2014 годов рождения.