«Умывший» пассажиров зеленкой таксист из Хабаровска явился в полицию

Хабаровский таксист добровольно явился в полицию и заявил, что не заставлял пассажиров «умываться» зеленкой, а предложил такую меру в качестве альтернативы за неоплаченный проезд. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-службы управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По словам Блинова, две девушки и молодой человек, «умывшиеся» зеленкой, не обращались с заявлениями в полицию.

О том, что правоохранительные органы начали проверку инцидента с «умыванием» двух девушек за проезд в такси без оплаты, стало известно 28 августа. Проверка была организована после того, как в интернете появилось видео, на котором молодой человек открывает склянку с зеленкой и заставляет девушек измазать себя ею. По словам Блинова, видео могло быть снято в Индустриальном районе Хабаровска.

Позднее стало известно, что таксист работал в сервисе заказа такси «Максим». Как рассказала РБК специалист отдела по связям с общественностью службы этого такси Мария Пухова, руководство сервиса считает «недопустимым» такое поведение. Она отметила, что в данной ситуации были неправы как не заплатившие за проезд 2150 руб. пассажиры такси, так и сам водитель, который занялся «самоуправством».

По информации председателя Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александра Садкова, сервис такси перестал сотрудничать с двумя таксистами, участвовавшими в инциденте.