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«Яндекс.Карты» частично перестали отображать остров Сахалин
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«Яндекс.Карты» частично перестали отображать остров Сахалин
Общество, 05:51
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«Яндекс.Карты» частично перестали отображать остров Сахалин

Сервис «Яндекс.Карты» из-за технического сбоя частично перестал отображать российский остров Сахалин. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

Изображение: сервис «Яндекс.Карты»

Причина неполадки не указывается. Остров показывается на карте при приближении на 100 км и исчезает при отдалении на 300 км и дальше. Также Сахалин вновь отображается на максимальном отдалении в 3000 км. На спутниковой и гибридной версиях сервиса «Яндекс.Карты» технического сбоя не наблюдается.

Теги: Россия , Сахалин , технические неполадки , «Яндекс.Карты»
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