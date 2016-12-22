«Яндекс.Карты» частично перестали отображать остров Сахалин
Общество, 05:51
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«Яндекс.Карты» частично перестали отображать остров Сахалин
Сервис «Яндекс.Карты» из-за технического сбоя частично перестал отображать российский остров Сахалин. Об этом свидетельствуют данные сервиса.
Изображение: сервис «Яндекс.Карты»
Причина неполадки не указывается. Остров показывается на карте при приближении на 100 км и исчезает при отдалении на 300 км и дальше. Также Сахалин вновь отображается на максимальном отдалении в 3000 км. На спутниковой и гибридной версиях сервиса «Яндекс.Карты» технического сбоя не наблюдается.