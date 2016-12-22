Трамп и Абэ договорились усилить давление на Северную Корею

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора договорились усилить давление на Северную Корею после очередного ракетного запуска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японского премьер-министра.

По словам Абэ, Трамп также заявил, что США «на 100% поддерживают Японию» и пообещал помочь Японии в обеспечении обороноспособности страны.

Представитель администрации президента Южной Кореи, Юн Янг Чан, также сообщил о том, что южнокорейские ВВС провели учения в ответ на пуск ракеты Пхеньяном. Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бёнсе договорились рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении КНДР после очередного ракетного запуска.

Запуск северокорейской ракеты состоялся 28 августа. Она была запущена в сторону японского региона Тохоку. Ракета пролетела над северными территориями Японии, распалась на три части и рухнула в акваторию Тихого океана, в 1180 км к востоку от Мыса Эримо, у берегов острова Хоккайдо. Японская армия не стала сбивать ракету, поскольку, по словам главы японского кабмина Ёсихидэ Суги, страна не увидела в ней угрозы. Пентагон также не увидел угрозы для США в запущенной Северной Кореей ракете. Вместе с тем, Синдзо Абэ подчеркнул, что намерен предпринять все необходимое для обеспечения безопасности японских граждан.

По данным южнокорейских военных, запуск ракеты из КНДР был немедленно зафиксирован ВВС Южной Кореи, а также кораблем с системой ПРО Aegis.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Японии, КНДР произвела запуск неизвестной ракеты из района Сунан (Пхеньян), которая полетела в сторону Восточного моря в 5:57 по местному времени (23:57 мск). Ракета пролетела 2,7 тыс. км и поднялась на высоту в 550 км.

Позднее глава Минобороны Японии Ицунори Ондэра сообщил, что КНДР, вероятно, запустила ракету средней дальности «Хвасон-12». Южнокорейские военные также заявили о том, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности.

Япония выразила протест в связи с северокорейским ракетным запуском и потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН. Ёсихидэ Суга также назвал ракетный запуск КНДР «беспрецедентной, серьезной угрозой». Экстренное заседание СБ ООН состоится 29 августа.