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Трамп и Абэ договорились усилить давление на Северную Корею
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Трамп и Абэ договорились усилить давление на Северную Корею
Политика, 05:34
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Трамп и Абэ договорились усилить давление на Северную Корею

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора договорились усилить давление на Северную Корею после очередного ракетного запуска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японского премьер-министра.

По словам Абэ, Трамп также заявил, что США «на 100% поддерживают Японию» и пообещал помочь Японии в обеспечении обороноспособности страны.

Представитель администрации президента Южной Кореи, Юн Янг Чан, также сообщил о том, что южнокорейские ВВС провели учения в ответ на пуск ракеты Пхеньяном. Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бёнсе договорились рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении КНДР после очередного ракетного запуска.

Запуск северокорейской ракеты состоялся 28 августа. Она была запущена в сторону японского региона Тохоку. Ракета пролетела над северными территориями Японии, распалась на три части и рухнула в акваторию Тихого океана, в 1180 км к востоку от Мыса Эримо, у берегов острова Хоккайдо. Японская армия не стала сбивать ракету, поскольку, по словам главы японского кабмина Ёсихидэ Суги, страна не увидела в ней угрозы. Пентагон также не увидел угрозы для США в запущенной Северной Кореей ракете. Вместе с тем, Синдзо Абэ подчеркнул, что намерен предпринять все необходимое для обеспечения безопасности японских граждан.

По данным южнокорейских военных, запуск ракеты из КНДР был немедленно зафиксирован ВВС Южной Кореи, а также кораблем с системой ПРО Aegis.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Японии, КНДР произвела запуск неизвестной ракеты из района Сунан (Пхеньян), которая полетела в сторону Восточного моря в 5:57 по местному времени (23:57 мск). Ракета пролетела 2,7 тыс. км и поднялась на высоту в 550 км.

Позднее глава Минобороны Японии Ицунори Ондэра сообщил, что КНДР, вероятно, запустила ракету средней дальности «Хвасон-12». Южнокорейские военные также заявили о том, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности.

Япония выразила протест в связи с северокорейским ракетным запуском и потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН. Ёсихидэ Суга также назвал ракетный запуск КНДР «беспрецедентной, серьезной угрозой». Экстренное заседание СБ ООН состоится 29 августа.

Запущенная Северной Кореей ракета повлекла за собой падение японского фондового индекса Nikkei на 0,7%, до четырехмесячного минимума. На открытии торгов 29 августа показатель Nikkei составил 19304,76 пункта. Более широкий индекс Topix, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,5% до 1592,77 пункта. Кроме того, курс доллара к японской валюте упал на 0,55%. На открытии торгов курс японской валюты составил 108,72-108,73 иены за доллар.
Теги: Япония , США , КНДР , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , запуск ракеты
Главное
Северная Корея запустила в сторону Японии ракету Политика
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