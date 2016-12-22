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Индекс Nikkei упал до четырехмесячного минимума после запуска ракеты КНДР
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Индекс Nikkei упал до четырехмесячного минимума после запуска ракеты КНДР
Политика, 04:32
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Индекс Nikkei упал до четырехмесячного минимума после запуска ракеты КНДР

Японский фондовый индекс Nikkei упал до почти четырехмесячного минимума после того, как Северная Корея запустила ракету в сторону Японии. Об этом сообщает Reuters.

На открытии торгов 29 августа Nikkei снизился на 0,7% и упал до 19304,76 пункта, что является самым низким показателем с 1 мая текущего года. Более широкий индекс Topix, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, упал на 0,5% до 1592,77 пункта.

По данным Reuters, запуск ракеты КНДР также привел к падению курса доллара на 0,55% по отношению к иене. На открытии торгов японская валюта торговалась на уровне 108,72 — 108,73 иены за доллар.

КНДР произвела запуск ракеты 28 августа. Снаряд был запущен в сторону региона Тохоку в Японии. Ракета пролетела над северными японскими регионами, разделилась на три части и упала в воды Тихого океана, в 1180 км к востоку от Мыса Эримо у берегов острова Хоккайдо. Армия Японии не предпринимала попыток сбить северокорейскую ракету.

Позднее генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что власти страны не увидели угрозы в ракете и не стали отдавать приказ о принятии ответных мер. В Пентагоне также заявили, что ракета КНДР не представляла угрозы для Соединенных Штатов.

По данным агентства Younhap, ссылавшегося на заявление Объединенного комитета начальников штабов Японии, запуск неизвестной ракеты был произведен из района Сунан (Пхеньян). Снаряд полетел в сторону Восточного моря в 5:57 по местному времени (23:57 мск). Ракета преодолела расстояние в 2,7 тыс. км. и набрала высоту 550 км. Позднее министр обороны Японии Ицунори Ондэра заявил, что Северная Корея, скорее всего, запустила ракету средней дальности «Хвасон-12».

В ответ на действия КНДР Япония призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил, что предпримет все необходимое для защиты японских граждан. В свою очередь, Ёсихидэ Суга расценил северокорейский ракетный запуск как «беспрецедентную, серьезную угрозу».

Теги: Япония , КНДР , Nikkei , запуск ракеты
Главное
Северная Корея запустила в сторону Японии ракету Политика
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