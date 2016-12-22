Первый тренер Липницкой прокомментировал завершение карьеры фигуристки

Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки Сочи-2014, фигуристки Юлии Липницкой, прокомментировала ее решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью. Пока никто ничего не знает. Я сейчас была на сборах в Сочи, но и там все только пожимают плечами. К сожалению, с самой Юлей мы уже не общались больше года. Не думаю, что дело в диетах. Скорее всего, все станет понятно, когда начнется сезон» — заявила Левковец.

Фигуристка 28 августа сообщила о своем уходе Федерации фигурного катания на коньках России. Однако завершить выступления Липницкая решила еще в апреле текущего года. «О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии», — сообщила ТАСС мать фигуристки Даниэла Липницкая.

Как рассказал РБК тренер по фигурному катанию и российский фигурист Александр Жулин, основной причиной завершения карьеры фигуристки может быть «сумасшедший прогресс в технике» у ее конкуренток.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сообщила РБК, что считает единственным успехом Липницкой ее победу на Олимпийских играх в Сочи. «У нас длинная скамейка девочек. Последние два сезона она [Липницкая] практически нигде не присутствовала. К сожалению, у нее был только один успех — на Олимпиаде в Сочи, эта девочка произвела фурор», — заявила Роднина.

В свою очередь, тренер и хореограф Илья Авербух в разговоре с РБК заявил о «абсолютно адекватном и правильном» решении Липницкой завершить карьеру.

«Решение абсолютно понятное, потому что после Олимпийских игр Юля не могла набрать необходимой формы и не попадала ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Плюс проблемы со здоровьем, плюс та колоссальная конкуренция и в сборной, и в мире» — подчеркнул Авербух.

Кроме того, министр спорта Павел Колобков отметил, что Липницкая «вошла в историю мирового фигурного катания». Он заявил, что если фигуристка захочет стать чиновником, то ей окажут «всю возможную поддержку».

В Сочи фигуристка завоевала золото в командных соревнованиях, исполнив и короткую, и произвольную программы. Победа на Олимпиаде в 2014 году стала самым крупным успехом в карьере Липницкой. После этого она дважды занимала вторые места на этапах серии Гран-при в сезоне-2014/2015, а также заработала серебро в короткой программе на французском этапе серии Гран-при в следующем сезоне.