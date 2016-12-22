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В США провели два испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда
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В США провели два испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда
Политика, 01:43
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В США провели два испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда
В американском штате Невада военные США провели два испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда. В ходе испытаний были исследованы «неядерные» функции бомб и способность бомбардировщиков доставлять ядерное вооружение
Бомбардировщик F-15E ВВС США. 2009 год (Фото: Musadeq Sadeq / APбомбардировщиком F-15E ВВС США)

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики США при поддержке американских ВВС 8 августа в штате Невада провели два испытания модификации ядерной бомбы B61-12. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NNSA.

Испытания проводились на полигоне Тонопа. Бомбы без боевого заряда были сброшены бомбардировщиком F-15E ВВС США. Во время испытаний исследователи оценивали «неядерные» функции бомб и способность бомбардировщика нести и доставлять в нужную точку ядерное оружие.

«Программа продления срока службы B61-12 идет по графику и отвечает требованиям национальной безопасности», — сказал Фил Кальбос, заместитель директора NNSA по оборонным программам. «Эти реалистичные тесты летной квалификации подтверждают правильность конструкции B61-12, когда речь идет об эффективности системы» — отметил Кальбос.

B61-12 заменит собой четыре другие модификации бомб B61 (B61-3, -4, -7, -10) в ядерном арсенале страны. Первую производственную единицу модификации планируют завершить к 2020 году. Как заявлял глава NNSA Фрэнк Клотц, благодаря модернизации B61-12 сможет прослужить еще как минимум 20 лет.

В апреле текущего года армия США уже проводила испытание B61-12 на полигоне Тонопа. Тогда бомба также не была оснащена ядерным зарядом. Впервые американские военные применили для сброса ядерной бомбы истребитель F-16.

«Эта демонстрация эффективности работы системы полного цикла в реальной баллистической среде является еще одним достижением существующей программы продления службы В61-12», — сообщал бригадный генерал ядерной администрации Майкл Латтон.

Также в начале октября 2016 года американские военные провели испытания других модернизированных управляемых атомных бомб, B61-7 и B61-11. Тогда генерал Латтон заявлял, что бомбы B61 являются «одним из важнейших элементов ядерной триады США». Кроме того, армия США проводила три испытания бомбы B61-12 в 2015 году.

Разработка ядерной бомбы B61 стартовала в 1963 году. Военные инженеры США разрабатывали бомбу в течение двух лет. Затем ее запустили в серийное производство. Впоследствии бомбу постоянно видоизменяли и усовершенствовали. Длина бомбы — 3,58 м, диаметр — около 33 см, вес — от 320 до более 500 кг. Ядерный заряд бомбы колеблется от 0,3 до более чем 300 килотонн.
Автор: Григорий Дубов.
Теги: США , ядерная бомба , тестовые испытания , B61-12
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