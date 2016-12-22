В ЛНР после подрыва пожарной машины пострадали три человека

В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) три человека получили ранения в результате подрыва пожарной машины на взрывном устройстве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС ЛНР.
По данным ведомства, 28 августа в 13:03 мск в экстренные службы поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе четвертого ствола шахты «Вергелевская». На место происшествия выехала пожарная бригада.
«В ходе тушения загорания, пожарный автомобиль задним колесом совершил наезд на неустановленное взрывоопасное устройство, в результате чего трое спасателей получили ранения» — указывается в сообщении МЧС. Пострадавших пожарников госпитализировали. Их состояние уточняется.
В настоящий момент по факту подрыва пожарного автомобиля ведется следствие. На месте работают сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР, а также работники республиканского МВД.