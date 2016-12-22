В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Beechcraft Bonanza в США, штат Джорджия. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на директора пресс-службы округа Брайан Фредди Хауэлла.
По данным директора пресс-службы, инцидент произошел в 9:30 по местному времени (16:30 мск) возле города Саванна на атлантическом побережье страны. В кабине самолета находился пилот и супружеская пара. Самолет по неустановленной причине рухнул в лесистую местность. Спасатели начали поисковую операцию после того, как очевидцы сообщили об авиакатастрофе. Спустя два часа спасательные бригады обнаружили рухнувший самолет.
«Самолет находится в густо лесистом, болотистом районе», — сказал Хауэлл. «В настоящий момент мы пытаемся вывести оттуда тела (погибших)» — отметил представитель пресс-службы округа. Имена погибших людей не называются. Причины катастрофы выясняются.
В конце июля на гавайском острове Оаху рухнул легкомоторный самолет. На его борту находились четыре человека. Позднее сотрудники береговой охраны США обнаружили тела погибших и обломки самолета. Жертвами авиакатастрофы стали женщина и трое мужчин, в том числе пилот. Как сообщил местному изданию Hawaii News дядя пилота, у самолета «могли быть технические проблемы», однако пилот принял решение лететь.