В МИДе не подтвердили наличие российского гражданства у главы МИД Украины

Министерство иностранных дел России не располагает информацией о наличии российского гражданства у главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«По информации МИД России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют», — указали в министерстве.
В начале августа экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили допустил наличие российского гражданства у Климкина.
«Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня», — писал Саакашвили в своем Facebook.
По мнению Саакашвили, министр иностранных дел Украины является «еще одним кандидатом для лишения гражданства» после того, как президент Украины Петр Порошенко «попользуется его услугами вдоволь».
В ответ Климкин заявил, что «не коллекционирует паспорта и ложь». «Моя Родина была, есть и будет Украина. И покидать ее не собираюсь. При любых условиях» — писал глава украинского МИДа в своем Twitter.Саакашвили лишился украинского гражданства 26 июля по указу президента Порошенко. По данным миграционной службы Украины, Саакашвили при получении гражданства предоставил ложные данные. В анкете он написал, что не находится под следствием ни в одной из стран. Однако в мае 2015 года политика заочно арестовали в Грузии. Саакашвили считает, что его лишили гражданства на основании поддельной анкеты.