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СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до восьми человек
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СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до восьми человек
Общество, 00:08
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СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до восьми человек

Число жертв урагана «Харви» увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей властей штата Техас.

По данным должностных лиц, шесть человек погибли в городе Хьюстон, еще один в городе Рокпорт и один в городе Ла-Марк

Ранее, 28 августа, государственная Национальная метеорологическая служба США сообщала о пяти возможных смертях от урагана «Харви» в Хьюстоне.

Американские власти официально подтвердили гибель двух человек. Одна женщина утонула в своей машине в Хьюстоне, другой человек погиб на пожаре в частном доме в Рокпорте. Из затопленных районов эвакуировали более тысячи человек.

Ураган «Харви» вызвал наводнение в крупнейшем городе Техаса. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Также остается неизвестной судьба 30 человек. Об этом сообщало USA Today со ссылкой на местные власти.

Президент США Дональд Трамп 28 августа заявил, что посетит штат Техас 29 августа и проверит готовность властей штата к ликвидации последствий урагана.

Ураган «Харви» считается мощнейшим за последние 12 лет. Порывы ветра в центре урагана достигали 200-208 км/ч. Ущерб от урагана оценивался в $40 млрд. Также наводнения, последовавшие за принесенными тропическим штормом ливнями, могут стоить США $30 млрд.

Теги: США , жертвы , Техас , ураган «Харви»
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