Строители начали установку железнодорожной арки Крымского моста

В Керченском проливе начали поднимать на фарватерные опоры железнодорожный арочный пролет Крымского моста. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Крымский мост».

Это первый этап морской операции по транспортировке и монтажу арок Крымского моста. В нем принимают участие более 100 специалистов. Конструкция представляет собой пролетное строение со сквозными главными фермами и аркой. Арочный пролет весит более 6 тыс. т, обе арки весят около 11 тыс. т. Длина пролета составляет 227 м, а высота — 45 м. Ширина подмостового габарита - 185 м, высота — 35 м. Благодаря этому суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал.

Пролет будет установлен на фарватерные опоры высотой 35 м. Операция стартовала в ночь на 28 августа, в результате чего судоходное движение в проливе приостановили на 72 часа. Окончательный монтаж железнодорожной арки потребует еще около месяца. В сентябре строители планируют установить автодорожную арку Крымского моста.

В настоящий момент инженеры ведут мониторинг состояния арочного пролета на протяжении всех этапов операции. Благодаря 20 датчикам-тензометрам, расположенным на арочном пролете, информация об изменениях деформации напряжения конструкции, поступает в системный центр, где она хранится и обрабатывается.

Ранее, 28 августа, строители доставили железнодорожную арку к фарватерному участку. Средняя скорость подъема арочного пролета оценивается в 5 метров в час.