СМИ узнали о принадлежности к ультраправым стрелявшего в Краснодаре

Стрелявший в сотрудников ДПС в Краснодаре является бывшим лидером ультраправой националистической группировки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«По предварительным данным, при попытке к бегству после перестрелки на стационарном посту ДПС задержан Владислав Гмыря, ранее судимый за создание экстремистского сообщества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сказал собеседник агентства.
Гмыря возглавлял националистическую группировку «Пит Буль». Как уточнил источник, преступная группа, в которую были вовлечены футбольные фанаты и студенты вузов Краснодара, жестоко избивали людей неславянской внешности.
В понедельник, 28 августа, при въезде в Краснодар на стационарном посту ДПС водитель Toyota, которого попытались остановить сотрудники полиции, начал стрельбу. Как сообщили РБК в региональном МВД, водитель ранил полицейского в ногу и продолжил движение.