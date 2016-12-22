СМИ узнали о требованиях прокурора по делу жителей Красной Турбины

Гособвинение запросило семь лет лишения свободы для двоих жителей поселка Красная Турбина в Грозном, обвиняемых в планах присоединиться к сирийским боевикам. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник, близкий к суду.

«Гособвинение в ходе прений посчитало, что вина обвиняемых доказана», — сказал источник издания. По его словам, сторона защиты с последним словом выступит 29 августа.

О том, что жителей Чечни Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева обвинили в планах уехать в Сирию, сообщила «Новая газета». Против молодых людей было возбуждено уголовное дело. При этом, как сообщал источник «Кавказ.Реалии», свидетели обвинения, выступавшие на заседаниях, дважды меняли свои показания.

17 августа «Новая газета» сообщила о письме генпрокурору Чайке, которое подписали 162 человека. Они попросили Чайку обеспечить законное рассмотрение уголовного дела в отношении Тарамова и Тазбиева. В письме утверждается, что показания молодые люди давали под пытками. Позднее издание рассказало о принудительной «акции покаяния» в Грозном.