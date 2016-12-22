ФИФА прокомментировала выпуск в Европе футболок со свастикой к ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не будет пропускать на стадионы людей в футболках с нацистской символикой. Речь идет о футболках, предположительно выпускаемых в Европе к чемпионату мира 2018 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФИФА сообщает RT.

RT сообщал о выпуске подобных футболок со ссылкой на сообщение пользователя в Twitter. Пользователь Lionel C. Bendtner опубликовал фотографию футболки. На ней написано: «Чемпионат мира по футболу 2018. На этот раз мы приедем летом!». Также на футболке изображен российский флаг, а под надписью — свастика. RT предположил, что такие футболки можно приобрести в Европе.

«В ФИФА с нулевой терпимостью относятся к любым проявлениям дискриминации, имея механизм, который гарантирует атмосферу праздника и уважения на стадионах. Если говорить конкретно об этом инциденте, то ФИФА расценивает подобные вещи как еще одно проявление расовой нетерпимости и не будет допускать с ними на стадион», — сообщили в организации.