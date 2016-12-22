Министр спорта прокомментировал уход Липницкой из спорта

Министр спорта Павел Колобков считает, что фигуристка Юлия Липницкая может начать карьеру чиновника, сообщает ТАСС.

По мнению Колобкова, Липницкая «вошла в историю мирового фигурного катания». «Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте», — заявил министр.

Колобков добавил, что если Липницкая захочет стать чиновником, то ей окажут «всю возможную поддержку.

Юлия Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры 28 августа. По словам матери, Даниэлы Липницкой, Юлия сообщила Федерации фигурного катания на коньках о решении уйти из спорта в апреле. Тогда Липницкая вернулась из Европы, где лечилась от анорексии. В федерации заявили, что не обладают информацией о завершении Липницкой карьеры.

Липницкая завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Сочи в 2014 году. Также она выиграла серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года.