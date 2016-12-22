Суд признал законным конкурс на участок трассы Европа — Западный Китай

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляцию на аннулирование решения ФАС по конкурсу строительства дороги Стерлитамак — Магнитогорск стоимостью 12,5 млрд руб., следует из материалов суда.

​При этом, по словам замруководителя ФАС Рачика Петросяна, позиция ведомства относительно законодательства о концессиях остается прежней. «По закону у ведомства есть право обжаловать решение суда апелляционной инстанции в кассации. Как только мы ознакомимся с решением, мы сможем принять решение о своих дальнейших действиях», — сообщил он через своего представителя.

Исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов отмечает, что решение по этому делу прецедентно. «Теперь банки и другие инвесторы смогут беспрепятственно перейти к реализации концессионных проектов», — добавил он. Получить комментарий в «Башкирдорстрое» не удалось.

Дорога Стерлитамак — Магнитогорск — часть транспортного коридора Европа — Западный Китай. Компания «Башкирдорстрой» в декабре 2016 года выиграла конкурс на строительство этого участка, свыше 3 млрд руб. на реализацию проекта готов был дать Газпромбанк. В январе ФАС аннулировала результаты по жалобе одного из участников, не допущенного к торгам. 1 июня Арбитражный суд Москвы принял решение отказать «Башкирдорстрою» в удовлетворении иска.