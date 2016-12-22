Фигурист Жулин назвал возможную причину ухода Липницкой из спорта

Тренер по фигурному катанию и российский фигурист Александр Жулин предположил, что основным фактором в решении Юлии Липницкой завершить карьеру стал «сумасшедший прогресс в технике» у других фигуристок. Об этом Жулин рассказал РБК.

«На мой взгляд, она пыталась вернуться, но не совсем всё получалось. Держать вес не получалось, а когда вес согнала, не хватало полезных веществ в организме. Мозгами она поняла, что вернуться на прежний уровень не получится, а занимать какие-то восьмые-девятые-десятые места она, наверное, не хотела», — пояснил Жулин.

О том, что 19-летняя спортсменка решила завершить спортивную карьеру, стало известно 28 августа. Мать фигуристки Даниэла Липницкая уточняла, что ее дочь сообщила федерации о своем решении еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где спортсменка лечилась от анорексии. При этом в Федерации фигурного катания на коньках заявили РБК, что не получали информацию об уходе Липницкой.



