Мигранты Германии перевели рекордные €4.2 млрд домой в 2016 году

Мигранты, работающие в Германии, перевели в родные страны рекордную сумму в размере €4,2 млрд в 2016 году, сообщает Wirtschaftswoche со ссылкой на Центральный банк Германии.

В 2016 году мигранты Германии отправили в свои страны на €700 миллионов больше, чем в 2015 году. Это число является самым большим с момента воссоединения Германии в 1990 году. В 2016 году количество переведенных средств в Сирию выросло до €67 млн, в 2015 году туда перевели €18 млн. Издание отмечает, что больше всего денег из Германии переводится в Турцию. На протяжении нескольких лет мигранты переводят в Турцию €800 млн.

Die Welt пишет, что мигранты положительно влияют на экономику Германии. По оценкам Института иностранных дел (IW), только люди, мигрировавшие с начала кризиса беженцев, к 2020 году увеличили валовой внутренний продукт на 1%. Это связано с увеличением частного потребления и дополнительными государственными расходами на интеграцию и вклад беженцев, уже включенных в рынок труда. При этом, согласно прогнозам Института, к 2020 году уровень безработицы вырастет примерно на 1,5 процентных пункта.

В 2017 году число беженцев в Германии выросло более чем в два раза по сравнению с 2016 годом. В 2017 году в Германию прибыло 670 тыс. человек, большинство из них сирийцы — 375 тыс. человек.

Согласно базе данных о предоставлении убежища (Asylum Information Database) в 2016 году об убежище в Германии попросили 280 тыс. мигрантов, в 2015 году 890 тыс.