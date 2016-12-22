В Москве задержали сотрудницу МВД по подозрению в проституции

В центре Москвы полиция задержала сотрудницу МВД по Саратовской области по подозрению в занятии проституцией. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Саратовской области.
По данным агентства, 32-летняя женщина — сотрудник полиции МУ МВД «Балаковское» по Саратовской области, в настоящее время она находится в декрете. Сотрудницу полиции доставили в отдел, на нее составлен протокол по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией), уточнили «РИА Новости» в пресс-службе главка.
«Проводится служебная проверка <...> По результатам проверки, в случае установления вины, сотрудница будет уволена из органов внутренних дел», — сказал собеседник агентства.
По данным агентства «Москва», инцидент произошел на улице Большая Ордынка. В сумочке подозреваемой при досмотре было обнаружено большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Свидетельствовало ли еще что-либо о том, что женщина могла заниматься проституцией, источник издания не сообщает.