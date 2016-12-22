Прокуратура предъявила бывшему мэру Владивостока иск на 614 млн руб.

Прокуратура заявила в Московском городском суде, где рассматривается дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в хищениях и взяточничестве, иск к экс-градоначальнику и его подельникам на 614 млн руб., сообщает «РИА Новости».

По версии следствия, в 2009–2016 годах Пушкарев обеспечил покупку подведомственным администрации Владивостока предприятием стройматериалов в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний «Востокцемент», получив за это от гендиректора «Востокцемента» более 75 млн руб.

Адвокат Пушкарева Александр Высоцкий назвал иск со стороны прокуратуры попыткой давления на своего клиента.

«Я полагаю, что это очередное давление со стороны обвинения на Пушкарева. Ущерб, исходя из документов, которые были представлены потерпевшей стороной — МУПВ «Дороги Владивостока», не причинен, его не было. О каком ущербе может идти речь, если строительные материалы поставлялись унитарному предприятию в кредит?» — отметил Высоцкий (цитата по «Интерфаксу»).