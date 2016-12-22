Владелец барка «Крузенштерн» опроверг запрет на посещение Аландов

Владелец и эксплуатант российского учебного парусника «Крузенштерн» не получал официального отказа посещать Аландские острова, которые входят в состав Финляндии. Об этом заявила «РИА Новости» Ирина Образцова, представитель Балтийской государственной академии (БГА), которая является эксплуатантом судна.

По ее словам, «никаких проблем (с согласованием захода судна. — РБК) не было». Согласование захода проходит так же, как и в июле, когда «Крузенштерн» два раза посетил финские порты.

Образцова отметила, что информация о запрете на посещение российским судном Аландских островов «ничем не подкреплена, но транслируется в таком масштабе».

О том, что Генштаб сил обороны Финляндии не разрешил «Крузенштерну» посещать порт Маарианхамина (Мариехамн) на Аландах 18–20 сентября во время проведения российско-белорусских учений «Запад-2017», сообщила ранее финская газета HBL.

Аландский порт — демилитаризованная территория. Для посещения Финляндии иностранным судам нужно разрешение.

​Четырехмачтовый учебный барк «Крузенштерн» отправился из Калининграда в третий в этом сезоне навигации учебный рейс 22 августа. На борту судна проходят практику более 120 курсантов морских вузов и средних учебных заведений России. Рейс продлится до 24 сентября. За это время корабль посетит порты Германии, Франции, Польши и Финляндии.

Судно построили в Бремерхафене в Германии. Изначально его назвали «Падуя». В 2016 году ему исполнилось 90 лет с момента первого спуска на воду. Барк является одним из наиболее крупных в мире четырехмачтовых кораблей. Изначально его использовали в качестве учебного судна и для грузоперевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник стал собственностью СССР. Его переименовали в честь русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна. В 1991 году судно передали БГА в Калининграде (принадлежит Росрыболовству).