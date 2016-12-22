Авербух назвал правильным решение Липницкой завершить карьеру

Тренер и хореограф Илья Авербух в разговоре с РБК назвал решение фигуристки Юлии Липницкой завершить карьеру «абсолютно адекватным и правильным».
«Решение абсолютно понятное, потому что после Олимпийских игр Юля не могла набрать необходимой формы и не попадала ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Плюс проблемы со здоровьем, плюс та колоссальная конкуренция и в сборной, и в мире. Решение грустное, потому что Юля большой талант», — пояснил Авербух.
Ранее в Федерации фигурного катания на коньках РБК заявили, что не обладают информацией о том, что Липницкая завершила карьеру.
19-летняя Юлия Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры 28 августа. По словам ее матери, Даниэлы Липницкой, фигуристка сообщила федерации о своем решении уйти из спорта еще в апреле 2017 года, вернувшись из Европы. Там Липницкая лечилась от анорексии.