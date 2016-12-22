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Авербух назвал правильным решение Липницкой завершить карьеру
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Авербух назвал правильным решение Липницкой завершить карьеру
Общество, 17:28
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Авербух назвал правильным решение Липницкой завершить карьеру
Илья Авербух (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Тренер и хореограф Илья Авербух в разговоре с РБК назвал решение фигуристки Юлии Липницкой завершить карьеру «абсолютно адекватным и правильным».

«Решение абсолютно понятное, потому что после Олимпийских игр Юля не могла набрать необходимой формы и не попадала ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Плюс проблемы со здоровьем, плюс та колоссальная конкуренция и в сборной, и в мире. Решение грустное, потому что Юля большой талант», — пояснил Авербух.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках РБК заявили, что не обладают информацией о том, что Липницкая завершила карьеру.

Фото: Dave Sandford / AFP

19-летняя Юлия Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры 28 августа. По словам ее матери, Даниэлы Липницкой, фигуристка сообщила федерации о своем решении уйти из спорта еще в апреле 2017 года, вернувшись из Европы. Там Липницкая лечилась от анорексии.

​Липницкая завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Сочи. Она исполняла короткую и произвольную программы, став лучшей в обеих. После окончания турнира фигуристку поздравлял с победой президент Владимир Путин. Помимо Олимпиады за свою карьеру Липницкая выиграла серебро чемпионата мира 2014 года и тогда же стала чемпионкой Европы. В финале серии Гран-при в 2013 году она стала второй. После Олимпиады она не провела ни одного полноценного сезона.

Теги: фигурное катание , Юлия Липницкая , Илья Авербух
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