В Жуковском Як-40 выкатился за пределы ВПП

На аэродроме в подмосковном Жуковском самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Он принадлежит Летно-исследовательскому институт им. М.Громова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за складывания левой стойки шасси. Спасатели уточнили, что никто не пострадал.

Инцидент с выкатом за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Як-40 не имеет отношения к гражданской деятельности аэропорта Жуковский и никак не отразился на его работе, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Пассажирский самолет Як-40 был разработан в СССР в 1960-е годы и насчитывал до 32 пассажирских мест в последних модификациях. Серийное производство самолета было прекращено в 1981 году из-за перехода завода-изготовителя на производство Як-42. В ноябре 2016 года впервые поднялся в воздух модернизированный Як-40 в двухдвигательном исполнении.