Московский банк проверит пропажу €50 тыс. и $15 тыс. из сейфа клиента

Московский индустриальный банк (МИнБ) проводит служебную проверку в связи с заявлением клиента банка о пропаже денег. Об этом РБК заявил заместитель начальника аппарата президента МИнБанка Александр Борисов.

По его словам, инцидент произошел 25 августа.

«В 13:10 в Таганское отделение банка обратился гражданин В.Ф.Головин с заявлением о пропаже денежных средств из ячейки. Ранее, в 10:40, клиент посетил хранилище ценностей, и ему был предоставлен доступ к арендованной ячейке», — рассказал Борисов. Он уточнил, что клиент был в хранилище две минуты, после чего «спокойно ушел».

«Претензий к банку не предъявлял, при себе имел рюкзак», — пояснил Борисов. Клиент вернулся через два часа и заявил, что у него из ячейки пропали деньги на сумму €49,8 тыс. и $14,9 тыс. Согласно электронному журналу посещений клиентов, кроме мужчины и его супруги доступ к ячейке никому не предоставлялся, отметили в банке.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что неизвестный похитил €49,8 тыс. и $14,9 тыс. из ячейки в Московском индустриальном банке. Деньги находились в сейфе экс-депутата Забайкалья и бывшего гендиректора Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО). Валерий Головин был депутатом Читинской областной думы, а также занимал пост главы ППГХО с 2003 года.