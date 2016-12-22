Чета Макронов нашла в приюте годовалого пса Немо

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе со своей супругой Бриджит Макрон взяли из приюта собаку, метиса грифона и лабрадора. Псу по имени Немо один год, передает телеканал BFMTV со ссылкой на соответствующее подтверждение Елисейского дворца.

По данным телеканала, Немо назвали в честь героя романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Ранее пес жил в приюте в департаменте Коррез.

Это уже не первая собака в Елисейском дворце. В 2014 году там жил черный лабрадор тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда. Собаку ему подарила федерация французских ветеранов из Монреаля (Канада).