Мединский объяснил «провальный сезон» для российского кино

Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что летний сезон для российского сезона оказался «провальным» из-за слабого продвижения фильмов перед выходом в прокат. Об этом министр написал в своем Twitter.

«Слово «провал» можно отнести исключительно к итогам проката этим ЛЕТОМ (прим. «лето»- июнь, июль, август. Точка). Летом наших фильмов выходит мало, почти, увы, без рекламы, и сборы потому низкие», — пояснил Мединский.

Глава Минкульта подчеркнул, что по состоянию на 28 августа 2017 года сборы отечественного кино составили 7 млрд. руб. В министерстве при этом ожидают «новых рекордов» с 1991 года.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что самым кассовым и единственным прибыльным российским фильмом летом 2017 года стала комедия «Бабушка легкого поведения», собрав в России и СНГ 130 млн руб. при бюджете в 90 млн руб. Сам Мединский на прошлой неделе раскритиковал на коллегии Минкультуры итоги сезона: «Какой смысл снимать фильмы, которые никто не видит? У нас провальный сезон. Вышел фильм «Холодное танго», плохо прошел. Или «Большой» — прокатался неплохо, но мог бы собрать больше», — сказал министр.