МТС увеличила чистую прибыль на 62,6% во втором квартале

Чистая прибыль оператора связи МТС (подконтролен АФК «Система» Владимира Евтушенкова) во втором квартале выросла на 62,6% по сравнению с тем же периодом в 2016 году и достигла 14,729 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании и опубликованных на ее сайте материалах. Это произошло благодаря росту показателя OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) на 8,2%, до 44 млрд руб.

Кроме того, во втором квартале 2016 года МТС расходовала средства на долгосрочный выкуп еврооблигаций, выпущенных на общую сумму $750 млн, ​эффект от выкупа составил 3,1 млрд руб., говорится в сообщении. Среди факторов, повлиявших на OIBDA, в МТС назвали сильную динамику выручки от услуг связи, оптимизацию затрат на роуминг и рост выручки украинской «дочки». Общая выручка МТС увеличилась на 0,7%, до 106,8 млрд руб.

МТС повысила прогноз по уровню OIBDA группы по итогам 2017 года. Компания ожидает, что показатель вырастет на 4% по сравнению с 2016 годом. Ранее МТС прогнозировала, что OIBDA может вырасти на 2% либо снизиться на аналогичный показатель. Оператор подтвердил прогноз по выручке: увеличение или снижение на 2% по итогам года. При этом капитальные затраты компании по итогам года могут составить 75 млрд руб. Раньше МТС называла цифру в 80 млрд руб. Снижение связано «с более высоким, чем ожидалось, курсом рубля».

При этом чистая прибыль МТС в России во втором квартале увеличилась на 39,9% и составила 14,778 млрд руб. Выручка компании на домашнем рынке выросла на 1,6%, до 99 млрд руб. Показатель увеличился за счет роста доходов от услуг мобильной связи на 3,1%, тогда как выручка от услуг фиксированной связи снизилась на 0,7%, от продажи товаров — на 4,7%, а доходы от направления системной интеграции остались практически на уровне прошлого года.

Показатель OIBDA в России вырос на 6%, до 42,1 млрд руб. «Это стало следствием позитивной динамики выручки, укрепления курса рубля и единоразового эффекта от изменений в ретейле», — отмечается в сообщении МТС. Как пояснил представитель МТС Дмитрий Солодовников, речь идет об оптимизации розницы: по количеству салонов сеть осталась прежней, но изменилось местоположение отдельных неэффективных магазинов. В то же время в сообщении компании говорится, что она видит «признаки того, что конкурентная ситуация в России, сфокусированная главным образом в розничной сфере, может благоприятно измениться как для операторов, так и для потребителей». Летом «ВымпелКом» и «МегаФон», владеющие по 50% «Евросети», крупнейшей мультибрендовой сети, торгующей мобильными устройствами, договорились об условиях раздела компании. «ВымпелКом» получит половину салонов ретейлера и сможет перевести их под собственных бренд, «МегаФон» — остальные салоны и бренд «Евросеть».

На 30 июня МТС обслуживала в России 78 млн абонентов мобильной связи, что на 0,3% больше, чем по итогам второго квартала 2016 года.