Суд продлил на три месяца домашний арест двум топ-менеджерам «Реновы»

Московский городской суд (Мосгорсуд) на три месяца продлил срок домашнего ареста совладельцу группы компаний ГК «Ренова» Евгению Ольховику и главе энергохолдинга «Т Плюс» (входит в «Ренову») Борису Вайнзихеру, которых обвиняют в передаче взяток в 1 млрд руб. руководству Коми. Ольховику арест продлили с 28 августа по 5 декабря, а Вайнзихеру — до 6 декабря, сообщает ТАСС из зала суда.

Судья постановил удовлетворить ходатайство следствия.

Обвиняемые были заключены под стражу, однако в июле переведены под домашний арест.

Ольховика и Вайнзихера задержали в сентябре 2016 года. Их обвинили во взятке бывшему руководству Республики Коми во главе с Вячеславом Гайзером по ст. 291 УК РФ. Следствие считает, что Ольховик и Вайнзихер несколько лет передавали чиновникам деньги и акции ЗАО «Комплексные энергетические системы» (реорганизована в ЗАО «Т Плюс») в обмен на комфортные условия работы в регионе и на установление выгодных тарифов на электроэнергию. Суд сразу взял их под стражу. Изначально им вменяли передачу 800 млн руб., но 3 августа СК начислил им дополнительно 200 тыс. руб.

Фигуранты дела не признают свою вину.

Басманный суд Москвы 3 августа продлял домашний арест Ольховику и Вайнзихеру на один месяц.