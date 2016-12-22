Синоптики рассказали о погоде в Москве на 1 сентября

В Москве 1 сентября должна быть теплая погода, которая после Дня знаний продержится еще несколько дней. Об этом сообщили РБК в Росгидромете.

По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, потепление в Москву должно прийти в среду. Температура в столице поднимется до плюс 17–19 градусов. «Окончательно потеплеет в пятницу [1 сентября], ожидается плюс 20–25 градусов. Теплая погода продержится до воскресенья», — добавил он.

Со среды и до конца августа ожидается теплая погода, подтвердил РБК ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Во вторник ближе к вечеру, а в основном в среду, погода будет хорошая, солнечная», — прокомментировал специалист.

В Гидрометцентре также предсказали потепление в Москве, однако отметили, что москвичам «не нужно возлагать большие надежды на бабье лето». Об этом рассказала РБК главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. «Лето уже завершилось», — добавила она.