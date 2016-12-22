ФСБ изъяла 27 кг метадона в Подмосковье

Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье организатора наркогруппировки по прозвищу Саша Могилевский и его подельников. Преступники занимались производством и распространением метадона. В ходе операции были изъяты наркотики на сумму 80 млн руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ также отмечает, что операция по задержанию преступников, которые занималась производством и распространением наркотиков, была произведена совместно с сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.

Как сообщает ФСБ, группировка арендовала в Подмосковье частный дом и оборудовала его под лабораторию по изготовлению запрещенных веществ. Сотрудниками ведомства были изъяты свыше 27 кг метадона, более 200 кг прекурсоров, а также оборудование по их производству.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Суд арестовал задержанных.