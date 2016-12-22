«Газпром» обжаловал штраф в $6,6 млрд в Верховном суде Украины

«Газпром» обжаловал решение Высшего хозяйственного суда Украины, который постановил взыскать с компании пени и штраф Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в $6,6 млрд, в Верховном суде Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение суда от 15 августа, размещенное в едином реестре судебных решений Украины.

По этим данным, Верховный суд Украины предоставил «Газпрому» время до 29 августа на устранение недостатков, допущенных истцом в заявлении.

«Судья Верховного суда Украины Инна Бердник, рассмотрев заявление «Газпрома» о пересмотре Верховным судом Украины постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 16 мая 2017 по иску Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» о взыскании суммы, … приняла решение предоставить «Газпрому» срок для устранения недостатков до 29 августа 2017 года», — говорится в документе.

Представитель «Газпрома» подтвердил РБК факт обжалования решения.

Ранее Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил исковые требования к «Газпрому» АМКУ, который требовал взыскать с российской компании штраф за нарушение антимонопольного законодательства Украины при транспортировке газа, а также пени, которые были начислены к сумме штрафа за своевременное неисполнение решения комитета. Общая сумма, которую от «Газпрома» потребовал АМКУ, составила $6,6 млрд.

В январе 2016 года АМКУ признал «Газпром» виновным в нарушении украинского законодательства в области антимонопольного права и ущемлении прав «Нафтагаза Украины».

«Нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях», было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК «Нафтогаз Украины» в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя», — говорилось в решении комитета.

На момент принятия этого решения сумма штрафа «Газпрома» составляла $3,3 млрд, однако позже из-за неисполнения решения комитет начислил компании пени.

В конце 2016 года «Газпром» обжаловал решение Хозяйственного суда Киева в Стокгольмском арбитраже.