В Дагестане возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Общество, 14:20
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В Дагестане возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело в связи с нападением неизвестных на патруль полиции в Дагестане, в результате которого погиб один человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.
В СКР уточнили, что нападавшие использовали ножи. Они нанесли сотрудникам полиции ножевые ранения и были ликвидированы из табельного оружия. Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Нападение на полицейских в Каспийске произошло утром 28 августа. В момент нападения патруль полиции находился на автозаправочной станции на ул. Махачкалинская. Один из сотрудников полиции погиб, еще один был госпитализирован.