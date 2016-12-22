Рособрнадзор лишил лицензии вузы в Иркутске и Курске

Рособрнадзор лишил лицензии два российских вуза, говорится в сообщении ведомства. Права на ведение образовательной деятельности лишились Сибирская академия права, экономики и управления в Иркутске и Курский автодорожный институт.

Действие лицензии обоих вузов ранее было приостановлено. Как отметили в ведомстве, в августе в вузах были проведены проверки. По их результатам было принято решение об окончательном лишении учебных заведений аккредитации.

​Ранее, 18 августа, Рособрнадзор лишил лицензии московские Институт бизнеса и дизайна и Институт бизнес-технологий и управления. После лишения лицензии вуз не сможет выдавать дипломы государственного образца и гарантировать отсрочку от службы в армии.