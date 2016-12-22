Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,87 58,30 EUR Нал. 70,16 69,50 USD Бирж. 58,45 -0,13 EUR Бирж. 69,68 -0,22 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 1983,74 +0,23% РТС 1069,27 +0,83% Brent 52,55 +0,38% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Рособрнадзор лишил лицензии вузы в Иркутске и Курске
Лента новостей
Ахметов и Порошенко оказались владельцами наибольшего числа компаний 14:42, Политика НАК сообщил о гибели силовика во время спецоперации в Хасавюрте 14:34, Общество ФСБ изъяла 27 кг метадона в Подмосковье 14:33, Общество Школа в Москве решила перенести линейку с 1 сентября из-за Курбан-байрама 14:30, Общество В Уфе взорвался припаркованный у торгового центра автомобиль 14:28, Общество «Газпром» обжаловал штраф в $6,6 млрд в Верховном суде Украины 14:23, Бизнес В Дагестане возбудили уголовное дело после нападения на полицейских 14:20, Общество Сбербанк арендует новый офис рядом с «Москва-Сити» 14:14, Бизнес Минэкономразвития увидело плюсы в снижении числа работающих россиян 14:13, Экономика Медведев поручил Васильевой проверить данные о зарплатах учителей 14:13, Общество Рособрнадзор лишил лицензии вузы в Иркутске и Курске 14:10, Общество В декларациях Порошенко не нашли признаков незаконного обогащения 14:07, Политика В Москве таксист Uber ранил ножом мужчину во время дорожного конфликта 14:03, Общество СКР возбудил дело из-за драки заключенных в краснотурьинской колонии 13:58, Общество Супруга сообщника отца полковника Захарченко скрылась от следствия 13:54, Общество Samsung инвестирует $7 млрд в производство флеш-памяти в Китае 13:53, Технологии и медиа Марк Гоулстон — РБК: «Управленцы ненавидят слово «люди» 13:47, Свое дело Экс-главу ГУ МВД Москвы допросили по делу о заложниках в Ситибанке 13:39, Общество Суд наказал автора слухов о свадьбе Dr.Dre и вдовы президента Южной Кореи 13:33, Общество Новое сдерживание: как могут развиваться отношения между Россией и НАТО 13:24, Мнение Иностранные деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова 13:22, Общество Китай и Индия договорились развести войска на плато Доклам 13:20, Политика Дочь Каримова решила отказаться от поста посла Узбекистана в ЮНЕСКО 13:17, Политика Арт-директор «Хромой лошади» вышел из колонии 13:12, Политика Киевскому «Динамо» засчитают поражение за отказ сыграть в Мариуполе 13:10, Спорт В Индии начала работу первая в мире алмазная биржа 13:05, Экономика Компании Игоря Чайки займутся поставками шоколада и кваса в Китай 13:04, Бизнес
Рособрнадзор лишил лицензии вузы в Иркутске и Курске
Общество, 14:10
0
Рособрнадзор лишил лицензии вузы в Иркутске и Курске

Рособрнадзор лишил лицензии два российских вуза, говорится в сообщении ведомства. Права на ведение образовательной деятельности лишились Сибирская академия права, экономики и управления в Иркутске и Курский автодорожный институт.

Действие лицензии обоих вузов ранее было приостановлено. Как отметили в ведомстве, в августе в вузах были проведены проверки. По их результатам было принято решение об окончательном лишении учебных заведений аккредитации.

​Ранее, 18 августа, Рособрнадзор лишил лицензии московские Институт бизнеса и дизайна и Институт бизнес-технологий и управления. После лишения лицензии вуз не сможет выдавать дипломы государственного образца и гарантировать отсрочку от службы в армии.

Теги: Рособрнадзор , вузы , Иркутск , Курск
Главное
Минэкономразвития увидело плюсы в снижении числа работающих россиян Экономика
Материалы по теме
Рособрнадзор лишил государственной лицензии три частных вуза Общество
Медведев разрешил 19 вузам самостоятельно присуждать ученые степени Общество
Рособрнадзор лишил лицензии три вуза Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку